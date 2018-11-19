В Ростове-на-Дону задержана пенсионерка по подозрению в трех убийствах

71-летняя жительница Ростова-на-Дону подозревается в убийстве трех человек, в их числе ребенок.

17 ноября в одной из квартир были обнаружены три тела с признаками насильственной смерти. Установлено, что среди них женщина 1982 года рождения, ее несовершеннолетний сын и мужчина 1937 года рождения. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Ростовской области.

Мотивом совершения преступления являются недопонимания на бытовой почве. Убитые и подозреваемая являлись родственниками и жили в одной квартире.

В настоящий момент проводятся необходимые следственные действия. В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ и принимается решение об ее аресте.