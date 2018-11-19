Американской спортсменке ММА сломали глазницу в Гонолулу

Девушка-боец одного из ведущих американских промоушенов по смешанным единоборствам – Лиги UFC, — госпитализирована в Гонолулу, где на нее совершено нападение. 27-летняя Рэйчел Остович пострадала от кого-то из близких ей людей.

Подробности инцидента правоохранители Гавайских островов пока не сообщают, но в больнице у Остович диагностирован перелом орбитальной кости (глазницы) и зафиксировано множество других травм, сообщает издание TMZ. Инсайдер в полиции сообщил, что на спортсменку напал кто-то из близких.

При этом спортсменка в последние два месяца готовится к бою против Пейдж ван Зант, который состоится 19 января 2019 года в Бруклине. Теперь поединок, скорее всего, не состоится.