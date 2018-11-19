Турниры по всей России: именитые спортсмены развивают дворовый хоккей

Дворовые хоккейные команды попали под крыло профессиональных спортсменов. Фонд "Ветераны спорта" проводит турниры для любительских команд по всей России. Так находят новые имена и прививают мальчишкам дух большого спорта. Что это дает?

- Ты стоишь, три игрока в синей форме перед воротами — пас не отдал! Один пойдешь играть?! Выходи один! Получится?

Даже во время матча за третье место на турнире прославленного хоккеиста и тренера Бориса Михайлова страсти кипят. Может быть, сила удара или скорость у юных хоккеистов пока еще не те, но в желании победить они ничуть не уступают профессиональным спортсменам.

- Шайбу забросил Иван Швецов, номер 22!

Четыре команды из разных районов столицы — мальчишки от семи до 12 лет. В финале встретились "Юниор" из Бутырского района и хозяева площадки — "Метеор" из Бескудникова.

- Это мой первый чемпионат, турнир, и, конечно, я переживаю.

- Кто победит?

- Наверное, мы!

Организатор игр — фонд "Ветераны Спорта". Именитые спортсмены так развивают дворовый хоккей. В разных городах России прошло уже 60 подобных турниров. Матчи проводились на поле с искусственным льдом. Здесь, среди пятиэтажек, оно появилось благодаря активному участию Вячеслава Фетисова, который жил в этом районе.

"В основном, дети, которые не заняты где-то в спортивных школах — они приходят сюда, бесплатно занимаются, учатся азам хоккея и получают огромное удовольствие", — рассказывает президент Фонда поддержки и развития спорта "Ветераны спорта" Александр Старостин.

Как известно, немалая доля хоккеистов выросла именно из дворовых команд. И выявление будущих звезд этого спорта — еще одна задача турнира.

"У них есть возможность из этих дворовых команд, или, можно так сказать, "Золотой шайбы" попасть в профессиональную детскую спортивную школу. Я имею в виду "Спартак", "Динамо", ЦСКА", — говорит двукратный олимпийский чемпион по хоккею, заслуженный тренер России Борис Михайлов.

С первых же минут "Метеор" бросился в атаку, но переиграть вратаря соперников удалось лишь один раз. И это — при том, что ворота команды "Юниор" защищала единственная девочка на турнире. Аня Кильдишева признана лучшим вратарем первенства.

- Ты чувствуешь, что ты герой сегодняшнего матча?

- Я не герой сегодняшнего матча.

- Почему?

- Потому что команда — молодец!

В итоге — счет 5:1 в пользу "Юниора". После игры, как и в большом спорте, радость одних — и горечь поражения других. Все участники получили призы из рук Бориса Михайлова. А победители — заветный кубок и чемпионские медали.