Автобус с 70 школьниками попал в грязевую ловушку из-за наводнения в Испании

Полицейские и пожарные испанской Картахены (автономное сообщество Мурсия) завершили операцию по спасению 70 школьников из автобуса, застрявшего на залитом грязью и водой шоссе, сообщает La Vanguardia. Действия спасателей сняли на видео.

Шоссе Сифон, связывающее Картахену с городом Эль-Бохио, часто затапливает во время проливных дождей. На сей раз дорожное полотно оказалось покрыто слоем грязи, в результате водитель школьного автобуса не совладал с управлением и съехал на обочину, откуда не смог выбраться самостоятельно.

На сделанных кадрах видно, что магистраль скорее напоминает реку, нежели дорогу, — в иных местах спасателям приходилось работать по пояс в воде. Школьников эвакуировали с места на пожарных машинах, куда они перебирались через крышу автобуса. В результате ЧП никто не пострадал.

В нескольких муниципалитетах Мурсии из-за обрушившихся на Иберийский полуостров сильных дождей в понедельник были приостановлены занятия в школах, в Валенсии и Аликанте был введен самый высокий уровень опасности. Местные власти обратились к водителям с призывом соблюдать предельную осторожность на дорогах, поскольку непогода, если верить прогнозам синоптиков, продержится еще неделю.

Мощный удар циклон нанес и по Балеарским и Канарским островам. Так, на Тенерифе мощные волны снесли несколько балконов в расположенном на берегу современном отеле.