"Доктор Рихтер. Продолжение": сложнее, интереснее, мощнее

На телеканале "Россия 1" долгожданная премьера: продолжение медицинского детектива "Доктор Рихтер". Первый сезон сериала о гениальном враче с непростым характером прошел с грандиозным успехом. Теперь героев ждут новые испытания. Андрей Рихтер и его коллеги будут разгадывать сложные медицинские загадки, спасать человеческие жизни, а вокруг самого доктора развернется настоящая любовная драма.

- Это жалобы пациентов на твои фокусы!

- Если пациентам не нужны фокусы, пусть ходят больными.

Невыносимый и незаменимый, циничный и талантливый доктор Рихтер возвращается на экраны. Он распутает даже самую сложную головоломку и победит главного врага — болезнь.

Команда скорее не врачей, а сыщиков, каждый день — новое медицинское расследование. Все как в жизни — только еще интереснее.

"Мы проходили курс подготовки молодого бойца доктора, потому что у нас там какие-то действия суперпрофессиональные. Мы смогли заинтересовать в первом сезоне зрительскую аудиторию, потому что рассказываем про реальных людей, про их реальные проблемы", — говорит актер Павел Чинарев.

Уникальный актерский состав: Алексей Серебряков, Анна Михалкова, Мария Миронова, Михаил Пореченков. А еще в новых сериях даже эпизодические роли пациентов будут играть приглашенные звезды — Светлана Немоляева, Эммануил Виторган, Сергей Никоненко. Захватывающе, непредсказуемо, даже в самых сложных ситуациях с юмором. И, конечно, чего ожидать от доктора Рихтера, не знает никто.

Гений на работе, который блестяще ставит диагнозы, в личной жизни доктор Рихтер разобраться не может. Работает бок о бок и с бывшей женой, чувства к которой, похоже, еще не угасли, и с молодой коллегой, которая была в него влюблена. В новом сезоне сценаристы удивят совсем уж неожиданными поворотами.

"Появится куча пикантных моментов, произойдут какие-то очень глобальные события с точки зрения развития сюжета. Становится сложнее, интереснее, мощнее", — рассказывает актер Дмитрий Ендальцев.

Новые серии медицинского детектива — уже сегодня на телеканале "Россия 1".