10 миллиардов к 2020 году. Россия укрепляет торговые отношения с Вьетнамом
В торговой войне, которую развязал Запад, победителей не будет. Об этом сегодня заявил Дмитрий Медведев, объясняя, почему на саммите АТЭС, который завершился накануне, так и не была принята итоговая декларация. То, как надо развивать сотрудничество, показывают отношения России и Вьетнама. Визит Медведева в Ханой завершился подписанием новых соглашений и контрактов.
В центре Ханоя броуновское движение. В таком ритме живет весь Вьетнам, но также стремительно развиваются и отношения с Россией. Количество совместных проектов с каждым годом все больше.
У входа в президентский дворец Дмитрия Медведева приветствует его вьетнамский коллега Нгуен Суан Фук и почетный караул. Гимны двух стран, торжественный марш, главы правительств обходят строй под одним зонтом.
Эта часть официальной программы проходит при любой погоде: венки к самому знаковому для вьетнамцев месту — мавзолею Хо Ши Мина, чье изречение крупными буквами: "нет ничего дороже независимости и свободы". Рядом пионеры в красных галстуках. То, что у нас – перевернутая страница, здесь — социалистическое настоящее, которое здесь научились совмещать с рыночными отношениями. Теперь Вьетнам и в зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом.
"Мы продолжим этот курс и продолжим диверсифицировать структуру торговли, будем повышать долю высокотехнологичной продукции, естественно, будем заниматься всеми направления сотрудничества: и промышленностью, и инфраструктурой, и транспортом, и связью, и телекоммуникациями", — заявил Дмитрий Медведев.
"Мы будем стремиться к тому, чтобы создать прорыв в двухсторонней торговле и инвестициях, увеличить двусторонний товарооборот до 10 миллиардов долларов в 2020 году", — отвечает премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук.
Во Вьетнам Медведев прилетел с саммита АТЭС, где впервые главы делегаций не приняли итоговую декларацию. Причина — нежелание Вашингтона играть по правилам ВТО. Российского премьера просят прокомментировать.
"В настоящий момент вся торговая система поставлена под удар в результате определенных решений, которые принял один из наших партнеров, то есть Соединенные Штаты Америки. Торговая война идет. Мы являемся свидетелями того, что эта война приносит издержки всей мировой торговле. Потому что, в конечном счете, как и в любой войне подобного рода, конечно, победителей не будет", — уверен российский премьер.
Залог экономического успеха — честное партнерство. Старейшая совместная компания "Вьетсовпетро" добывает углеводороды на шельфе Южно-Китайского моря. Здесь заинтересованы и в дальнейших поставках российского сжиженного газа. Сегодня договорились продолжить строить центр ядерной науки.
Еще один яркий пример сотрудничества — тропический научный центр. 30 лет здесь занимаются прорывными исследованиями: от изучения климата до борьбы с инфекциями. Руководителям центра вручают российские госнаграды и благодарность от президента Путина. Отдельная и, кажется, особенно теплая встреча с президентом Вьетнама.
Товарищ Нгуен Фу Чонг еще и генеральный секретарь ЦК компартии. Патриарх азиатской политики, учился в Москве в то время, когда и появилось расхожее выражение: "велико расстояние, но близки наши сердца". Выставку фотографий с таким названием как раз открыли сегодня: по случаю наступающего перекрестного года культур.
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