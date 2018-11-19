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19 ноября 201821:53 Андрей Романов

"Рункап": в России появится свой рейтинг безопасности автомобилей

Первый в России краш-тест по новым правилам провели в Подмосковье. На Дмитровском автополигоне испытали машины, которые претендуют на рейтинг безопасности от Росстандарта. До последнего времени автоконцернам хватало заключения от европейских испытателей. Но очень скоро все продающиеся в РФ автомобили будут проходить краш-тест по российской методике.

Это кадры ДТП на Кутузовском проспекте столицы, которое несколько дней назад было в центре внимания. Лобовое столкновение с "Майбахом" стоило жизни водителю такси. Ремни, подушки и прочие системы безопасности оказались бессильны.

Эта авария схожа с ДТП на Кутузовском. Разница в том, что автомобиль врезается в неподвижный объект на полигоне испытательного центра НАМИ.

Это наглядные результаты краш-теста автомобиля, который собрали на заводе в Санкт-Петербурге. Он врезался в ограждение на скорости более 50 километров в час. Кажется, что передняя часть машины серьезно разрушена. Даже вытекли все технические жидкости, но по предварительному заключению специалистов — манекены не пострадали. Об этом даже говорит тот факт, что на лобовом стекле нет ни единой трещины.

Хотя на замедленных кадрах видно, что голова манекена после удара попадает не в подголовник, а в боковую стойку кузова. Случайность, или недочеты в системе безопасности? Теперь это вопрос для экспертов.

Специалисты НАМИ, совместно с Росстандартом, Московским автомобильно-дорожным университетом, заявили о намерении создать национальный рейтинг безопасности -"Рункап". Сейчас оценкой автомобилей занимается Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов. В НАМИ уже заявили, что наши испытания будет независим от автопроизводителей.

"В рамках функционирования рейтинга "Рункап" мы планируем приобретение автомобилей для проверки, исключительно за счет средств членов комитета. Для автозаводов это не будет стоить никаких денег. Более того мы специально отходим от участия автозаводов, чтобы исключить фактор подготовки автомобилей к конкретным требованиям конкретного рейтинга", — отметил Денис Загарин, директор центра испытаний НАМИ.

В рамках рейтинга "Рункап" автомобили будут тестировать в более жестких условиях, чем сейчас. Возможно, в национальном рейтинге появятся и показатели пассажирского транспорта.

 

"Постараемся захватить новые области, которые сегодня не охвачены таким тестированием безопасности. Не только легковых автомобилей, но и автотранспортной техники, которая используется для перевозок пассажиров. Сегодня видим, что этот вопрос является крайне актуальным у нас", — рассказал Алексей Абрамов, руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

К созданию национального авторейтинга сделан только первый шаг. Участники проекта заключили соглашение о сотрудничестве. Первый рейтинг создатели планируют опубликовать к концу следующего года.

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