Тренер Швеции: поединок против России станет настоящим финалом

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерсон в преддверии заключительного поединка группового этапа Лиги наций против России рассказал о значимости встречи. Специалист называет предстоящую игру важнейшей.

"Я вполне доволен игрой с командой Турции, у нас получилось взять реванш за проигрыш на своем поле, — приводит слова Андерсона Спорт24.Ru. – Однако даже если бы мы разгромили соперника с разницей в три гола, то в матче с Россией нам все равно нужно побеждать. Встреча будет похожа на настоящий финал".

Напомним, что встреча между Швецией и Россией состоится 20 ноября в Стокгольме на стадионе "Френдс Арена". Матч начнется в 22:45 по московскому времени.