Рогозин рассказал о судьбе "утопленной" в 2017 году таксы

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин проинформировал общественность о том, что такса Николас, на которой в его присутствии испытывали систему жидкостного дыхания, жива, ее регулярно кормят, сообщает РИА Новости.

Об этом Рогозин рассказал, отвечая на вопрос журналиста. Он подчеркнул, что пёс "дай бог всем жить, как Николас живет — кормят регулярно, ни о чём плохом не думает".

Такса стала известна после того, как в декабре 2017 года бывший тогда вице-премьером РФ Рогозин показал посетившему Москву президенту Сербии Александру Вучичу российские технологии жидкостного дыхания. При этом Николаса поместили в резервуар с жидкостью, не содержащей азота, в котором собака через несколько минут освоилась в новой среде и начала дышать нормально.

Видео лабораторного эксперимента попало в Интернет и вызвало широкий общественный резонанс. В ответ на критику Рогозин сообщил, что все животные, принимавшие участие в испытаниях – живы, а Николаса он взял в свою семью.