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19 ноября 201821:21

Александр Зверев стал четвертой ракеткой мира

EPA

Теннисист из Германии Александр Зверев поднялся на четвертое место мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов после того, как одержал победу на Итоговом турнире ATP. Накануне в финале Зверев обыграл серба Новака Джоковича.

В первой тройке обошлось без изменений: первой ракеткой мира по-прежнему остался Джокович, второе место – у испанца Рафаэля Надаля, третье – у швейцарца Роджера Федерера. Также в пятерку лучших входит аргентинец Хуан Мартин дель Потро.

Статус первой ракетки России сохранил Карен Хачанов, который располагается на 11 строчке. В 20 лучших теннисистов мира также входит Даниил Медведев, который располагается на 16 позиции. Еще два представителя России Андрей Рублев и Евгений Донской занимают 68-е и 97-е места соответственно.

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