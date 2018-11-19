Состояние Кокорина в СИЗО ухудшилось

Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин почувствовал ухудшение своего самочувствия, находясь под стражей в СИЗО "Бутырка". Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил, что спортсмен приболел, а в его камере находятся медикаменты.

"Я был у всех фигурантов данного дела и претензий по условиям содержания у ребят по-прежнему нет. Им сократили время посещения спортивного зала, но Александр с Павлом понимают эту ситуацию, — приводит слова Мельникова "Советский спорт". – Из-за этого Мамаев стал заниматься спортом в камере вместе со своим сокамерником. Павел надеется на то, что ему предоставят возможность позвонить жене".

"Кокорин также регулярно ходит в зал, однако я не знаю, занимается ли он в камере. Он переживает. Видно, что он держится менее уверенно, чем Мамаев. К тому же, он не очень хорошо себя чувствует – в камере у него были медикаменты, и он говорил в нос. Видимо, он приболел. Возможно, и настроения из-за этого не было".

Напомним, что срок их заключения продлится до 8 декабря, однако позже сообщалось о возможном продлении срока их заключения еще на два месяца.