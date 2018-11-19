При обрушении дороги в Португалии погибли люди

В южном португальском регионе Алту-Алентежу обрушилась часть шоссе, соединявшего населенные пункты Борба и Вила-Висоза. В результате инцидента погибли люди, по предварительным данным, два человека.

На месте происшествия работают пожарные и спасатели, привлечена авиационная техника, передает ТАСС. Не исключается, что под завалами могут находиться от четырех до пяти человек.