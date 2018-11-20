МКС исполнилось 20 лет, но на пенсию она не собирается

Сегодня исполняется 20 лет Международной космической станции. Юбилей стал поводом для пресс-конференции, которую накануне провели в Москве. Журналистам рассказали о будущем МКС, об испытаниях сверхтяжёлых ракет и о том, когда российские космонавты отправятся на Луну.

57 экспедиций. Сотни, если не тысячи экспериментов, исследований. МКС в полете над Землей 2 десятка лет. Лидеры космической отрасли, от которых зависит будущее не только самой станции, но и в целом всех программ на околоземной орбите и за ее пределами. Сейчас участниками проекта МКС являются 14 стран: Россия, Канада, США, Япония и 10 государств — членов Европейского космического агентства.

Кто-то незаслуженно называет станцию старушкой. Первоначально планировали, что эксплуатация МКС завершится в 2015-2016 годах. Но передумали. Сначала продлили до 2020-го. А потом и вовсе до 2024-го года. И это явно не предел. Идут разговоры о том, что МКС на орбите — быть и стабильно работать вплоть до 30-х годов.

"Космонавтика: открытое пространство международного сотрудничества и развития". Название выбрали неслучайно. Сами космонавты говорят: МКС — самое сложное устройство, созданное человеком. Станция феноменальна — и не только благодаря уникальным техническим решениям. Это кооперация между странами на высоком уровне. 100 тысяч человек из 16 стран работали и продолжают трудиться над этим проектом. Никакое государство не смогло бы воплотить в жизнь все идеи в одиночку.

На конференции, а затем и на встрече с прессой — в центре внимания научные исследования. Многие из испытаний, которые проводятся в космосе, помогают ученым достигать своих целей на Земле. Другие эксперименты помогают изучать бесконечное космическое пространство. Следующий шаг — создание лунной базы. Высадка космонавтов запланирована в начале тридцатых годов.

Ну, а что же касается доставки грузов и космонавтов в космос, сегодня "Союз" — одна из самых надежных ракет, которая путешествует к Международной космической станции. Даже после неудачного старта 11 октября. Тогда после запуска космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг через 20 минут после начала полета, уже оказались на Земле. Неисправность произошла при отделении бокового первого ступени ракетоносителя. Проблему устранили.

Накануне с космодрома Байконур — впервые со дня аварии — стартовала ракета-носитель "Союз-ФГ", с грузовым кораблём "Прогресс МС-10". Стыковка прошла успешно. На борту 2 с половиной тонн грузов: топливо, воздух, оборудование для поддержки станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа. И это не предел. В РКК "Энергия" придумали "космический грузовик", который способен на большее. Корабль будет оставлять на станцию около 3.5 тонн груза.

Ну, а пока готовится следующая экспедиция на Международную космическую станцию. В Звездном городке проводили экипаж под командованием россиянина Олега Кононенко. Вместе с ним летят астронавт из Канады Давид Сен-Жак, и представитель NASA Энн Макклейн.

Старт "Союз МС-11" к Международной космической станции запланирован на 3 декабря.