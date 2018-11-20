Сергей Сироткин претендует на звание гонщика года

Российский пилот Williams Сергей Сироткин является лидером голосования за звание лучшего гонщика "Формулы-1", которое проводит английский Sky Sports. Россиянин имеет 37,4 тысячи голосов и опережает ближайшего преследователя Льюиса Хэмилтона, имеющего 32,5 тысячи.

Подразумевается, что одной из причин текущего результата является специальная акция, которую устроили посетители популярного форума Reddit, сообщает Чемпионат.Com. Интернет-аудитория агитирует весь форум отдавать свои голоса за Сироткина. Однако причины такого массового голосования за российского пилота неизвестны.

Для Сироткина нынешний сезон в "Формуле-1" является дебютным. По итогам 20 этапов сезона он замыкает личный зачет, набрав один балл.