Немецкая гонщица Флерш успешно прооперирована после аварии в Макао

Немецкий пилот София Флерш успешно перенесла 11-часовую операцию после того, как попала в страшную аварию на Гран-при Макао в рамках этапа "Формулы-3". В результате столкновения ее болида с трибуной фотографов гонщица получила перелом позвоночника.

"11-часовая операция про шла успешно, — заявил отец спортсменки Александр Флерш, слова которого приводит Autosport. – Сейчас София находится в отделении интенсивной терапии. Там она пробудет ночь с понедельника на вторник".

По прогнозам врачей, гонщица проведет в больнице порядка двух недель. Кроме того, медики сообщили о том, что состояние Софии оценивается как стабильное. Полученная травма не привела к параличу.