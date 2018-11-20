Новый скандал с электронной перепиской разразился в США

Дочь американского президента Иванка Трамп использовала личную почту для отправки служебных писем. Об этом сообщает "Вашингтон пост". В течение 2017 года Иванка отправила сотни посланий работникам Белого дома и правительства. При этом ее личный адвокат утверждает, что дочери президента пришлось пользоваться личным ящиком, так как у нее некоторое время отсутствовал служебный.

В США отправка писем с личного аккаунта считается серьезным нарушением регламента безопасности, напоминает телеканал "Россия 24". В 2016 году такие обвинения выдвинули против Хиллари Клинтон. Скандал с ее перепиской стал одним из козырей Дональда Трампа в предвыборной гонке.