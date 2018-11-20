Буддийские монахи устроили митинг на Шри-Ланке

Полиция на Шри-Ланке разогнала митинг монахов-буддистов водометами и слезоточивым газом. Об этом сообщают местные СМИ. Монахи устроили акцию протеста у здания президентской администрации в городе Коломбо — столице страны.

Они потребовали освободить из-под стражи лидера одного из местных движений Гнанасару Тхеру. Участникам акции все же удалось зайти в здание и передать письмо с требованиями президенту.

Тхеру приговорен к 19 годам лишения свободы за участие в радикальных движениях на Шри-Ланке, напоминает телеканал "Россия 24".