Шайба Дадонова помогла "Флориде" обыграть "Оттаву"

Программу игрового дня в "регулярке" Национальной хоккейной лиги продолжил матч в канадской Оттаве, где "Сенаторз" принимал на своей площадке хоккеистов "Флориды Пантерз". Команды забросили на двоих 12 шайб, но победу праздновали "пантеры" – 7:5.

Хозяева вышли вперед уже на 2 минуте встречи, однако гости еще в течение первого периода забросили в ответ четыре шайбы, автором одной из которых стал россиянин Евгений Дадонов. В оставшееся время "Флорида" была близка к тому, чтобы повторить ошибки "Питтсбурга", однако "пантеры" все-таки довели дело до победы, сняв вопросы о победителе за 1 минуту 40 секунд до финальной сирены.

Looks like Dadonov scores at the veryyy end of the first period here. #FlaPanthers up 4-1 at the end of 1. #GoSensGo pic.twitter.com/cZZdNiQJBS