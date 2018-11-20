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20 ноября 201809:09 Дарья Шметкова

Аэропорту Пензы выбирают имя

Почти тридцать тысяч людей уже проголосовали. К масштабному проекту "Великие имена России" присоединились даже пассажиры поездов дальнего следования. Так кто же — Белинский, Куприн или Лермонтов отдаст свое имя аэропорту Пензы?

Из Пензы — почти 30 тысяч голосов. И большинство из них — за Лермонтова. К масштабному проекту "Великие имена России" присоединились пассажиры поездов дальнего следования. Они также выбирали имя пензенскому аэропорту. Акцию на железнодорожном вокзале провели представители общественного движения "Волонтёры Победы".

Владимир Чернягин в Пензе проездом. В родном Екатеринбурге проголосовать не получилось. Но поучаствовать в таком важном для страны проекте считает необходимым. Свой голос мужчина решил отдать в поддержку пензенского аэропорта.

Проекту "Великие имена России" помогают "Волонтёры Победы". Они раздают анкеты и собирают голоса в шести точках города: в крупных торговых центрах, в аэропорту и на станции железнодорожного вокзала "Пенза первая".

Процедура голосования россиянам хорошо знакома. Сделать выбор просто. Достаточно поставить галочку напротив одной из трёх великих фамилий. В Пензе это Белинский, Куприн и Лермонтов.

"За Куприна. Я его много читала. Я его люблю. Поэтому проголосовала. — А вообще как вы оцениваете эту идею — присваивать аэропортам имена? — По-моему, прекрасно! Почему нет?", — считает Тамара Кабакова, пассажир.

И всё-таки большинство голосов собирает именно Лермонтов, рассказывают волонтёры. Охотнее всего в акции принимают участие посетители крупных торговых центров. Но и пассажиры поездов дальнего следования спешат сделать свой выбор. За один день на всех городских точках молодые люди в бело-голубых толстовках раздают около тысячи листовок. Для Пензы напечатано 20 000 бланков. 7 000 уже заполнены.

Существует несколько способов отдать свой голос за кандидата: на сайте Великие имена.рф. По телефону горячей линии, либо на стационарных точках волонтёров Победы. На шести точках в Пензе. Или же через социальные сети ВКонтакте и Одноклассники.

Ежедневно количество голосов подсчитывают и дважды в неделю отправляют данные в Общественную палату России. Финальный тур голосования продлится до 30 ноября. 5 декабря подведут итоги. Ещё есть время сделать свой выбор. Важен каждый голос!

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