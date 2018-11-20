Американские сенаторы испугались российского генерала во главе Интерпола

Группа сенаторов США призывает президента США Дональда Трампа и членов Генассамблеи Интерпола выступить против кандидатуры россиянина Александра Прокопчука на предстоящих выборах президента организации, передает "Интерфакс".

В своем обращении сенаторы заявляют, что избрание новым президентом Интерпола генерал-майора Александра Прокопчука — все равно, что поставить лису во главе курятника.

Они опасаются, что Прокопчук, получив доступ к конфиденциальным данным, усилит "возможности Кремля в области преследования критиков, живущих за пределами России".

Под этим обращением, опубликованном на сайте республиканца Роджера Уикера, подписались демократы Джен Шахин и Крис Кунс, а также республиканец Марко Рубио.

Сенаторы уверены, что если Прокопчук будет избран главой Интерпола, то Россия продолжит "злоупотреблять красными уведомлениями" (сообщения об аресте, направляющиеся всем странам-членам организации) и "блокировать усилия по реальной реформе" организации.

Александр Прокопчук занимал должность начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ с 14 июня 2011 года. Он является вице-президентом Интерпола с 10 ноября 2016 года по настоящий момент.

Выборы президента Интерпола пройдут в Дубае 21 ноября.