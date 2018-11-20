20 ноября 201809:50
Овечкин догнал Лемье по голам в большинстве
Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин догнал легендарного форварда Марио Лемье и вышел на седьмое место в истории лиги по голам в большинстве. Теперь на счету капитана столичных 236 шайб, заброшенных в численном преимуществе.
В ночь на 20 ноября Овечкин оформил дубль в ворота "Монреаль Канадиенс" и помог команде одержать победу со счетом 5:4 (ОТ). Россиянин был признан первой звездой матча и с 15 голами вышел на второе место среди лучших снайперов сезона.
Отметим, что на шестой позиции по голам в большинстве в истории впереди располагается Брендан Шэнахэн (237), а лидирует в рейтинге Дэйв Андрейчук с 274 шайбами.
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