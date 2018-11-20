В Каталонии оползень снес с рельсов электричку

Сошел с рельсов на полной скорости пассажирский пригородный поезд в испанской Каталонии. Как сообщает "Интерфакс", в результате ЧП погиб один и получили травмы различной степени тяжести 10 человек (по другим данным — шесть). Несколько из них находятся в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел на участке железной дороги между городами Манреса и Терраса. Причиной аварии стал оползень — в регионе уже не первую неделю идут затяжные дожди. Поток глины и камней обрушился на электричку, идущую на полной скорости, и буквально снес ее с рельсов. На месте аварии работают пожарные бригады и скорая помощь. Движение на участке остановлено.