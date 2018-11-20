"Барселона" готовит предложение по хавбеку "ПСЖ" Рабьо

Хавбек чемпионов Франции по футболу из "Пари Сен-Жермен" Адриен Рабьо с высокой долей вероятности уже в ближайшее время может перейти в испанскую "Барселону". Скауты "Барсы" давно ведут француза и, похоже, каталонцы созрели для серьезного предложения.

Соглашение 23-летнего французского полузащитника с "ПСЖ" истекает летом 2019 года и, по некоторым данным, продлеваться не будет. В этой ситуации в переходе заинтересован не только сам Рабьо, но и парижский клуб, который может получить хотя бы некоторую сумму за трансфер.

"Барса" после ухода своей живой легенды Андреса Иньесты продолжает поиск универсального игрока средней линии, напоминает испанское издание El Mundo Deportivo. И каталонский клуб может предложить Рабьо контракт с зарплатой в 10 млн евро за сезон.

Проблема только в том, что на француза есть и еще несколько претендентов: это итальянские "Ювентус" и "Интернационале", английские "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".