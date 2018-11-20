С ножом на бельгийского полицейского мог напасть "выпускник" психушки

В полиции Бельгии не подтверждают информацию о том, что напавший с ножом на полицейского во вторник утром связан с террористической деятельностью, передает ТАСС.

Как сообщил глава МВД Бельгии Ян Ямбон, речь идет о мужчине, который недавно был выпущен из психиатрической больницы. По словам министра, как человек, связанный с терроризмом, нарушитель не известен "ни полиции, ни Центру по оценке террористической угрозы".

Газета Derniere heure сообщила ранее, что нападение на полицейского в столице Бельгии мог совершить исламский экстремист. Издание ссылается на слова очевидцев, которые слышали, что во время нападения злоумышленник прокричал: "Аллах Акбар".

Отмечается, что ЧП произошло в центре города около полицейского участка в 5:30 по местному времени. В результате нападения пострадал полицейский, угрозы его жизни нет. Нападавший был ранен другим сотрудником полиции, после чего — госпитализирован.