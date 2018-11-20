В Подмосковье поймали торговцев фальшивыми полисами ОСАГО и КАСКО

В Московской области поймали аферистов, которые торговали фальшивыми полисами ОСАГО И КАСКО.

Мошенники, представляясь сотрудниками страховых компаний, обзванивали автовладельцев по всей Московской области и предлагали полисы по выгодной цене. Пакет документов доставляли курьеры, они же собирали деньги. Клиенты узнавали о том, что купили подделку, только когда наступал страховой случай, и им отказывали в выплатах.

В ходе обысков оперативники изъяли у подозреваемых липовые печати, бланки и компьютеры с клиентской базой. Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество". Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.