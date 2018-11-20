На Троекуровском кладбище похоронили Евгения Осина

Музыканта Евгения Осина похоронили на Троекуровском кладбище. Попрощаться с артистом пришли бывшая жена Наталья, дочь Анна и сестра Альбина. Кроме них, траурную церемонию посетили друзья и коллеги: ведущая Дана Борисова, певцы Алексей Крылов и Марат Крымов, музыкальный продюсер Андрей Разин, сообщает агентство РИА Новости.

Так, Разин назвал Осина добрым и отзывчивым человеком, он должен был жить долго и дарить людям счастье. Но так не произошло, добавил продюсер. Дана Борисова, в свою очередь, заявила, что Евгений Осин был светлым и талантливым человеком, которого любили зрители.

Евгений Осин умер 17 ноября в возрасте 54 лет.