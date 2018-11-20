ОЗХО отклонила российскую поправку к проекту бюджета

Западные страны, которые входят в Организацию по запрещению химического оружия, выступили против поправок России и Ирана в ее бюджет. "За" проголосовали – 29 государств, "против" – 85. Москва и Тегеран предлагали лишить финансирования структуру ОЗХО, которая получит разрешение определять виновных в химических атаках, пишет агентство "Интерфакс".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал попытки дать ОЗХО право выносить обвинения авантюрными. Это грубейшее нарушение Конвенции о запрещении химического оружия, уверен российский дипломат.

20 ноября Россия и Китай предложили создать рабочую группу, которая должна оценить, к чему приведет расширение полномочий ОЗХО.

Напомним, в июле 2018 года большинство стран-участников Организации по запрещению химического оружия проголосовали за новые функции ОЗХО. Теперь она сможет определять виновных в химических атаках.