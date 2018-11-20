Магомед Оздоев в ближайшее время покинет питерский "Зенит"

Руководство питерского "Зенита" собирается выставить на трансфер хавбека Магомеда Оздоева. По сведениям от источника в клубе главный тренер Сергей Семак не видит для полузащитника места в своей концепции построения команды. Игрок может также оказаться в аренде.

Уже в январе 2019 года клуб намерен предложить другим командами премьер-лиги рассмотреть возможность выкупа трансфера 26-летнего Оздоева или перевода полузащитника в аренду, сообщает Газета.Ru. При этом, как сообщает источник в окружении футболиста, он может оказаться в одном из клубов Турции, Бельгии или Голландии, где есть интерес к россиянину.