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20 ноября 201817:10

Могерини: ЕС не строит европейскую армию

EPA

Евросоюз инвестирует в обеспечение безопасности и обороноспособности стран, которые в него входят. Союзники по НАТО в основном и так все входят в ЕС, поэтому противоречия между ними – это безумие и никакой единой армии в Европе никто не строит. Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, пишет агентство РИА Новости.

Впервые о создании единой европейской армии заговорил президент Франции Эммануэль Макрон. Его поддержала канцлер Германии Ангела Меркель. Однако другой их союзник по НАТО, Дональд Трамп, раскритиковал эту идею и заявил, что Макрону просто нужны собственные вооруженные силы, чтобы защититься от США.

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