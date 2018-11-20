Могерини: ЕС не строит европейскую армию

Евросоюз инвестирует в обеспечение безопасности и обороноспособности стран, которые в него входят. Союзники по НАТО в основном и так все входят в ЕС, поэтому противоречия между ними – это безумие и никакой единой армии в Европе никто не строит. Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, пишет агентство РИА Новости.

Впервые о создании единой европейской армии заговорил президент Франции Эммануэль Макрон. Его поддержала канцлер Германии Ангела Меркель. Однако другой их союзник по НАТО, Дональд Трамп, раскритиковал эту идею и заявил, что Макрону просто нужны собственные вооруженные силы, чтобы защититься от США.