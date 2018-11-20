Семилетний мальчик пожаловался журналистам на пытки матери и отчима

Представителей СМИ шокировали признания 7-летнего Левы Пальщикова. Мальчик утверждает, что мать и ее нынешний супруг изощренно наказывали его за любое непослушание.

Ребенок говорит, что они связывали его, заклеивали рот скотчем, топили в ванной, заставляли погружаться в ведро с грязной водой. По его словам, мааь помогала отчиму его связывать – держала за ноги.

Когда об этом узнал родной отец Левы – Сергей, то, по его признанию, был готов взяться за оружие, но остановил от самосуда друг.

Теперь ребенок живет с ним, и отец намерен добиваться уголовного наказания для бывшей супруги и ее нынешнего мужа.

Они же, со своей стороны, утверждают, что ребенок лжет. По их словам, они его пугали наказанием за непослушание, но на самом деле никаких издевательств не было.

Супруги считают, что Лева стал придумывать эти страшные истории после того, как в семье появились приемные дети, и он заревновал.

Кто в этой истории говорит правду, а кто – лжет? Почему Лева называет отчима "папой", если тот над ним издевался? Хочет ли он жить со своим настоящим отцом, и о чем ему рассказали в воспитатели детского сада и сотрудники соцпатроната?

В этой истории пытались разобраться в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".