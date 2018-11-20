Краснодарец набросился с кулаками на подрезавшего его водителя скорой помощи

В Краснодаре владелец легковой машины прямо посреди дороги начал выяснять отношения с водителем скорой помощи, причем в ход не немедля пошли кулаки. Очевидец снял на видео противостояние мужчин.

Поводом для конфликта, как утверждают очевидцы, стало резкое перестроение служебной машины. Маневр вывел из себя владельца "Приоры", который нагнал водителя скорой и в свободной форме, не стесняясь в выражениях, объяснил ему правила поведения на дороге. Последний тоже молчать не стал, в результате словесная перепалка переросла в стычку, в ходе которой водитель служебной машины получил удар по лицу.

"Оппонент работника медицинского учреждения повредил боковое стекло служебного автотранспорта, после чего скрылся. О нанесении каких-либо значительных телесных повреждений водитель скорой помощи не сообщил", — сообщили изданию "Кубань 24" в пресс-службе регионального управления МВД.

Личность владельца "Лады" уже установили, однако задержать его пока не удалось.