Секс в метро обошелся нижегородцам в 50 тысяч

В Нижнем Новгороде суд решил вопрос с наказанием для парня и девушки, которые в День святого Валентина занимались сексом в вагоне метро на глазах у других пассажиров.

И он, и она должны будут оплатить штраф в размере 25 тысяч рублей (в сумме на двоих – 50 тысяч), передает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, 14 февраля один из пассажиров этой сцены снял ее на видео и выложил в Интернет, что вызвало большой общественный резонанс.

Следствие квалифицировало произошедшее как хулиганство: "грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу", за что им грозило до пяти лет тюрьмы.

Однако 20 ноября на третьем заседании судья принял решение прекратить уголовное дело и назначить нарушителям общественного порядка штраф.