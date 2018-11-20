В Канаде выпустят вертикальные банкноты

Власти Канады выпустили уникальные вертикальные банкноты, на которых изображена знаменитый в стране борец с расовой сегрегацией Виола Десмонд (1914-1965). На церемонии по случаю выпуска банкнот присутствовала ее 92-летняя сестра Ванда Робсон.

Виола Десмонд была темнокожей предпринимательницей из канадского города Галифакс, которая открыла в нем косметический салон и школу красоты. В 1946 году женщина отказалась покидать кинотеатр в городе Нью Глазго, который формально считался местом отдыха только для белых. Женщину вывели из зала насильно и отправили в полицейский участок, где она просидела 12 часов, заплатив штраф в 20 долларов.

Виолу Десмонд помиловали посмертно лишь в 2010 году. Считается, что именно с ее поступка в Канаде началось движение за права чернокожих.

Сестра Виолы заявила, что потратит первую купюру с изображением сестры на книжку о ней, которую Ванда Робсон написала вместе с профессором Грехэмом Рейнольдсом из Университета Кейп-Бретона.

Женщина призналась, что невероятно тронута и не верит в реальность происходящего.