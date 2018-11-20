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Звёзды и звёздные системы 1 час назад
Астрономы нашли потерянную сестру Солнца
Учёные отыскали звезду, которая когда-то образовалась рядом с нашим светилом и чрезвычайно похожа на него. Если у неё есть планеты, то теоретически наши системы могли даже обменяться живыми организмами.
Открытие описано в научной статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics группой во главе с Варданом Адибекяном (Vardan Adibekyan) из Университета Порту в Португалии.
"Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) уже рассказывали о том, что такое галактическая археология. Вкратце напомним, что астрономы пытаются отыскать звёзды, которые сформировались в одной области звездообразования, но потом удалились друг от друга под действием гравитации внешних тел.
Каким образом можно восстановить подобное семейное древо? Дело в том, что звёзды, возникшие рядом, должны иметь очень похожий химический состав и близкий возраст. Отслеживание траекторий светил также может дать информацию о том, какие из них когда-то располагались рядом.
Группа Адибекяна поставила, пожалуй, самую волнующую задачу для галактического археолога: отыскать "потерянных сестёр" звезды по имени Солнце.
"Поскольку информации о прошлом Солнца мало, изучение этих звёзд может помочь нам понять, где в Галактике и в каких условиях было сформировано Солнце", – объясняет Адибекян.
Астрономы работали в рамках инициативы AMBRE. Это проект Европейской южной обсерватории (ESO) и Обсерватории Лазурного берега (OCA), посвящённый галактической археологии. Специалисты анализируют множество спектров высокого качества, полученных на разных инструментах ESO.
База данных проекта AMBRE содержит спектры 17 тысяч звёзд из ближайших окрестностей Солнца. Из них астрономы выбрали 55 объектов, самых близких к нашему светилу по металличности. Для них авторы определили содержание ещё нескольких элементов, находящихся в окрестностях так называемого железного пика. После проверки этих данных в рядах потенциальных сестёр Солнца осталось 12 кандидатов.
После этого исследователи определили возраст этих тел. Для этого они использовали данные "космического картографа" Gaia, весьма точно определившего дистанции до многих светил. Знание расстояний позволило вычислить светимость "подозрительных" звёзд, которая вместе с другими данными помогла определить их возраст.
Оказалось, что четыре из 12 кандидатов – ровесники Солнца в пределах погрешностей расчётов и наблюдений.
Окончательный выбор исследователи сделали, применив новый для галактической археологии метод. Они ориентировались на изотопный состав этих светил, а именно на соотношение углерода-12 и углерода-13. Отметим, что оба изотопа стабильны, то есть не подвержены радиоактивному распаду. Их концентрация зависит от условий, в которых образовалась звезда.
Этот подход позволил отбросить ещё два варианта. Остались две звезды, каждая из которых может быть сестрой Солнца. Направление и скорость их движения, определённые всё той же "Гайей", подтверждают, что они могли зародиться в одной области звездообразования с нашим светилом.
Особенно перспективной авторы считают звезду HD 186302, ныне расположенную примерно в 184 световых годах от Земли.
Этот факт важен не только для выяснения прошлого нашего светила. Общепризнанно, что жизнь на Земле возникла очень рано, а по некоторым оценкам, она практически ровесница нашей планеты. А ведь миллиарды лет назад Солнце и HD 186302 находились гораздо ближе друг к другу, чем сейчас. В то же время, по данным некоторых исследований, примитивные живые организмы способны совершать межзвёздные путешествия.
"Если нам повезёт, и у нашего соседа есть планета, и эта планета скалистая, [расположенная ] в зоне обитаемости, и, наконец, если бы эта планета была "заражена семенами жизни" с Земли, то у нас есть то, о чём можно мечтать, – Земля 2.0, обращающаяся вокруг Солнца 2.0", – строит предположения Адибекян.
Впрочем, скалистые планеты у звёзд, расположенных в ближайших окрестностях Солнца, обнаруживали и ранее. Однако отличие условий пока не позволяет назвать такие системы двойниками нашей.
Отметим, что HD 186302 может быть не единственной сестрой Солнца, ведь в одной области звездообразования рождаются тысячи объектов. Дальнейшие поиски, возможно, помогут нашему светилу найти своих потерянных родственников.
К слову, ранее "Вести.Наука" писали о том, было ли Солнце когда-либо частью двойной системы звёзд.
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