Шахматистка Екатерина Лагно повела в финале чемпионата мира

В Ханты-Мансийске продолжается чемпионат мира по шахматам среди женщин. Во вторник, 20 ноября, состоялась вторая партия финала, в котором встречаются российский гроссмейстер Екатерина Лагно и действующая чемпионка мира из Китая Цзюй Вэньцзюнь.

На этот раз россиянка играла белыми фигурами и одержала победу. Первая партия состоялась в понедельник и завершилась вничью. Таким образом, общий счет в матче стал 1,5:0,5 в пользу Лагно. Китаянка проиграла впервые на турнире.

Напомним. Всего соперницу проведут четыре классические партии. При необходимости шахматистки сыграют тай-брейк. Третья партия состоится 21 ноября.