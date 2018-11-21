Тема:
Помогите детям. Русфонд 1 час назад
Нужна помощь: Катю Нечунаеву спасет срочная операция на сердце
Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.
Сегодня мы рассказываем о двухлетней Кате Нечунаевой из Суетского района Алтайского края.
У девочки сложный врожденный порок сердца – тетрада Фалло. Катя уже перенесла две операции на открытом сердце. Состояние девочки на некоторое время улучшилось, но существует угроза сужения ветвей легочных артерий. Необходимо срочно расширить артерии с помощью специальных стентов. Эту операцию новосибирские кардиохирурги проведут за госсчет, но оплатить дорогие стенты родители Кати не в силах.
Из письма Анны Нечунаевой, мамы Кати:
"Тяжелый порок сердца у дочки обнаружили еще во время моей беременности. Когда Катя появилась на свет, диагноз подтвердился – тетрада Фалло, так называемый синий порок сердца, сочетающий сразу четыре аномалии развития. Выписали Катю из роддома под наблюдение кардиолога. До года дочка перенесла две плановые операции на открытом сердце в Новосибирске в Центре имени академика Е.Н. Мешалкина. После этого состояние Кати улучшилось, она нормально развивается, уже хорошо разговаривает. Однако обследование, проведенное этим летом, показало, что у дочки произошло сужение ветвей легочных артерий, правый желудочек сердца испытывает перегрузки, в любой момент может произойти сердечный приступ. В августе Кате с помощью баллонов расширили место сужения артерий. Но риск повторного сужения сохраняется. Кардиохирург рекомендует как можно скорее установить в артериях специальные стенты. Саму операцию проведут за счет средств госбюджета, а вот стенты надо оплатить. Но у нас нет такой возможности, я ухаживаю за двумя маленькими детьми, муж работает механизатором, работа у него сезонная, заработки невелики. Пожалуйста, помогите!"
Для спасения Кати Нечунаевой не хватает 444 886 руб.
Детский кардиохирург отделения врожденных пороков сердца Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Артем Горбатых (Новосибирск): "У Кати из-за стеноза главных ветвей легочной артерии прогрессирует сердечная недостаточность. Чтобы предотвратить развитие тяжелых осложнений, необходимо выполнить эндоваскулярную операцию – имплантировать специальные стенты. После щадящей операции девочка быстро восстановится".
Цена стентов и расходных материалов 508 323 руб.
63 437 руб. собрали читатели rbc.ru и rusfond.ru
Не хватает 444 886 руб.
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 170 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 12,309 млрд руб. В 2018 году (на 15 ноября) собрано 1 374 676 575 руб., помощь получили 2120 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга "Кровь5".
Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России» 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.
Ранее по теме
-
Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Алену Королеву5 суток назад
-
Нужна помощь: Богдана Цеденова спасет операция на сердце6 суток назад
-
Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Машу Лобову8 суток назад
-
Нужна помощь: Алену Королеву спасет лучевая терапия9 суток назад
-
Нужна помощь: Машу Лобову спасет срочная операция на сердце15 суток назад
-
Нужна помощь: Данила Сычугова спасет срочная операция23 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Бари Алибасов женился на актрисе Федосеевой-Шукшиной
- Интерпол не возглавит генерал-майор Прокопчук
- Названо имя дебошира, раздавленного самолетом
- "Крымский мост": я буду на месте всегда
- Приятного гепатита! В Москве закрыты три ресторана сети Starlite
Самое читаемое
-
Состояние Кокорина в СИЗО ухудшилось
- Групповое изнасилование с убийством многодетной стоило чиновникам карьеры
- Похороны Осина оплатил Андрей Разин, жена и дочь уклонились
- Дмитрий Исаев: в 12 лет я узнал, что мой отец - Стржельчик
- "Русский медведь" Олег Тактаров сбежал из России в Голливуд, устав от денег в баулах
Авто.Вести.Ru
-
Nissan назвал российские цены и комплектации обновленного X-Trail
- Доработанный Mitsubishi Pajero Sport начали выпускать в России
- В Москве появилась двойная "выделенка"
- Россияне назвали самый опасный вид транспорта
- Toyota показала пакет заводского тюнинга для Camry
Вести.Экономика
-
Италия бросает вызов "брюссельским бюрократам"
- Nissan уволит Карлоса Гона из-за обвинений в финансовых нарушениях
- Топ-10 стран мира с самым высоким уровнем развития интернета
- Рост цен дает о себе знать: свободных денег осталось чуть меньше
- МЭР готовит законопроект об изменении порядка оспаривания кадастровой оценки недвижимости
Недвижимость
-
Мэр назвал чиновников дебилами из-за детской площадки
- Женщина поселилась во дворе, потому что дочь отобрала у нее квартиру
- Оплата ЖКХ больше всего раздражает россиян
- Парковка в Москве подорожает вдвое
- Робот-каменщик построил дом за два дня
- Дожить до сноса: столичные хрущевки решили отремонтировать
Вести.Медицина
-
Утечку спинномозговой жидкости пять лет принимали за насморк
- Детей после сотрясения мозга вредно держать "в тишине и покое"
- Лекарство от рака нашли в тропическом лесу
- Не вдыхай: почему дезодоранты нужно использовать только по назначению
- Вопрос на миллион: можно ли родителям облизывать соску?
Вести в 20.00
-
На Браудере вспыхнула шапка
- Габариты "Победы"
- МДМ ждет реконструкция
- Начался сезон хурмы
- В Подмосковье появился свой маркиз Карабас
- Жители Кунцева остановили стройку
Москва 24
-
Росавтодор разрешил менять асфальт при минусовой температуре
- Специалист выбрал лучшую незамерзайку для автомобиля
- В ручной клади в аэропорту нашли младенца
- Жена Мамаева пообещала разобраться с избитым водителем
- Житель Москвы покалечил кормившую кошек пенсионерку
Вести.Hi-tech
-
Будущее уже завтра: как Panasonic меняет мир и саму себя
- Обзор Huawei Mate 20 Pro: удобные инновации
- Первый спутниковый телефон на Android поступает в продажу
- "Яндекс" представил дешевые смарт-колонки с "Алисой"
- Мощнейший смартфон Xiaomi начинают продавать в России. Цена
Вести-Москва
-
За огненное сальто на мосту каскадер сядет на 10 суток
- В подземке тестируют камеры с системой распознавания лиц
- В Подмосковье поймали торговцев фальшивыми полисами ОСАГО и КАСКО
- В Кашире водитель на скорости протаранил три автомобиля
- Ремонт перехода вынудил пешеходов бегать через Ленинградку
- Почувствовать зиму: москвичи пробуют лед в городских парках
Вести.Стиль
-
Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?
- Агрессия: зачем она нам и как с ней работать
- Румяна: как выбрать и использовать?
- Сухие шампуни: мини-гид
- Больше слов - больше секса. Как вернуть сексуальное влечение к партнеру?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Самая яркая галактика поедает сразу трёх соседей
- Дожди в "марсианской" пустыне Атакама уничтожили практически всё живое
- Чай или кофе? Сделать выбор помогут гены
- Термоядерный реактор в семь раз обошёл центр Солнца по температуре плазмы
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения