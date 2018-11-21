Нужна помощь: Катю Нечунаеву спасет срочная операция на сердце

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Сегодня мы рассказываем о двухлетней Кате Нечунаевой из Суетского района Алтайского края.

У девочки сложный врожденный порок сердца – тетрада Фалло. Катя уже перенесла две операции на открытом сердце. Состояние девочки на некоторое время улучшилось, но существует угроза сужения ветвей легочных артерий. Необходимо срочно расширить артерии с помощью специальных стентов. Эту операцию новосибирские кардиохирурги проведут за госсчет, но оплатить дорогие стенты родители Кати не в силах.

Из письма Анны Нечунаевой, мамы Кати:

"Тяжелый порок сердца у дочки обнаружили еще во время моей беременности. Когда Катя появилась на свет, диагноз подтвердился – тетрада Фалло, так называемый синий порок сердца, сочетающий сразу четыре аномалии развития. Выписали Катю из роддома под наблюдение кардиолога. До года дочка перенесла две плановые операции на открытом сердце в Новосибирске в Центре имени академика Е.Н. Мешалкина. После этого состояние Кати улучшилось, она нормально развивается, уже хорошо разговаривает. Однако обследование, проведенное этим летом, показало, что у дочки произошло сужение ветвей легочных артерий, правый желудочек сердца испытывает перегрузки, в любой момент может произойти сердечный приступ. В августе Кате с помощью баллонов расширили место сужения артерий. Но риск повторного сужения сохраняется. Кардиохирург рекомендует как можно скорее установить в артериях специальные стенты. Саму операцию проведут за счет средств госбюджета, а вот стенты надо оплатить. Но у нас нет такой возможности, я ухаживаю за двумя маленькими детьми, муж работает механизатором, работа у него сезонная, заработки невелики. Пожалуйста, помогите!"

Для спасения Кати Нечунаевой не хватает 444 886 руб.

Детский кардиохирург отделения врожденных пороков сердца Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Артем Горбатых (Новосибирск): "У Кати из-за стеноза главных ветвей легочной артерии прогрессирует сердечная недостаточность. Чтобы предотвратить развитие тяжелых осложнений, необходимо выполнить эндоваскулярную операцию – имплантировать специальные стенты. После щадящей операции девочка быстро восстановится".

Цена стентов и расходных материалов 508 323 руб.

63 437 руб. собрали читатели rbc.ru и rusfond.ru

Не хватает 444 886 руб.

ПОМОЧЬ КАТЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 170 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 12,309 млрд руб. В 2018 году (на 15 ноября) собрано 1 374 676 575 руб., помощь получили 2120 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга "Кровь5".

Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России» 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.