Добавка к романтике дорог: РЖД представил новый плацкарт
Привычный россиянам плацкарт уйдет в прошлое. На форуме "Транспорт России" в Москве представили концепт нового вагона. Кроме того, там продемонстрировали проект поезда, способного разгоняться до 400 километров в час. Также в РЖД объявили, что пассажирское движение на первых двух Московских центральных диаметрах стартует уже через год. А компания "Автодор" сообщила, что организует сеть газовых заправок на российских трассах.
Самый популярный экспонат выставки. Конечно же концепт нового плацкартного вагона. Здесь есть все, что нужно уставшему путешественнику: мягкая постель, индивидуальное освещение, розетка и USB-разъем, но главное — личное пространство. В любой момент можно отгородиться от попутчиков.
В коридорах — вендинговые автоматы, в туалетах — пеленальные столики. Все это перспектива недалекого будущего. Замена старых плацкартных вагонов на новые начнется с 2019 года. А вот роста цен на билеты в планах нет.
"Мы хотели добавить к романтике железных дорог немножко эргономики и комфорта, и сделать это без увеличения стоимости проезда. Тариф в плацкартных вагонах регулируются Федеральной антимонопольной службой, он установлен единым на территории всей страны, и мы не планируем вводить какие-то дополнительные добавки за использование именно данного конкретного плацкартного вагона", — заверил гендиректор Федеральной пассажирской компании Петр Иванов.
Еще одна большая премьера. Компания РЖД представила концепт высокоскоростного поезда будущего. Состав сможет развивать скорость до 400 километров в час. Его можно будет эксплуатировать даже при температуре минус 40-50 градусов. В 2021 году появится первый образец. А пассажиры смогу ощутить все прелести высоких скоростей в 2024 году.
"Это концепция реального поезда, в него заложены на сегодняшний день лучшие решения как для пассажиров удобства, которые предусматривают четыре класса обслуживания, трансформируемые кресла, трансформируемая отдельно индивидуальная зона для пассажира, которая может меняться в зависимости от класса, начиная от туристического класса, стоимость проезда в котором не превышает стоимость проезда в обычной электричке, и заканчивая первым классом", — рассказал первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Александр Мишарин.
В деловой повестке цифровизация. Переход на современные цифровые технологии может добавить до 35 процентов к экономической эффективности. С этого начал главную пленарную сессию вице-премьер Максим Акимов. Транспортная отрасль должна попрощаться с видами транспорта и сконцентрироваться на человеке и грузах. Будущее за бесшовными интермодальными перевозками.
"Очень важно, чтобы в транспортной отрасли не была стандартной ситуация, когда у нас нет претензий к рукавам, пуговицам и лацканам, но пиджак не получается. И в этом смысле мультимодальная логистика – наверное, сфера, где тоже должен появиться ответственный человек, точно так же, как есть ответственный за морской, речной, авиационный и железнодорожный транспорт. Очень важный шаг в направлении интермодальности сделан сегодня", — подчеркнул вице-премьер российского правительства.
Купить единый билет на маршрут с пересадками на самолет, поезд и автобус, заказать доставку груза на разных видах транспорта можно будет нажатием одной кнопки в смартфоне. Единая цифровая платформа объединит РЖД, "Аэрофлот", Автодор и "Платон". Проектом займется ассоциация "Цифровой транспорт и логистика". Ее учредили 20 ноября 2018 года. О значении этого проекта для бизнеса рассказал министр транспорта Евгений Дитрих.
"Как такого рода технологии могут улучшить работу бизнеса по быстрому продвижению грузов, как мы можем развить экспорт при помощи этих технологий, наших грузов за рубеж, как можем сделать наш транспорт более открытым по прослеживаемости грузов, чтобы каждый отправитель понимал, где в данный момент времени находится тот или иной вагон, платформа, грузовик", — добавил министр транспорта России.
Транспортный форум — это не только планы на будущее, но и уже реализованные проекты. На площадке форума крупнейший в России высокотехнологичный угольный терминал Восточный порт запустил складскую линию третьей очереди. Произошло это в реальном времени. А современные технологии позволили без труда перенестись из Москвы в Бухту Врангеля Приморского края. Восточный терминал — крупнейший инвестиционный проект Дальнего Востока. 32 миллиарда рублей. И ни копейки из госбюджета!
"Этот проект прежде всего подтверждает заинтересованность частных инвесторов в инвестициях в высокотехнологичное производство. Сейчас уже всем ясно, что перевалка угля – это не какая-то примитивная работа, это действительно высокотехнологичные специализированные технологии, это огромный инвестиционный процесс. Это значит, что будет рост российской угольной промышленности, и конечно, рост товарооборота, значит, рост налоговых отчислений, новые рабочие места. Причем это высокотехнологичные места и это развитие региона, развитие Дальнего Востока", — поясняет заместитель генерального директора ООО "Управляющая портовая компания" Ирина Ольховская.
3000 участников. 100 компаний. 18 стран. Главный Транспортный форум России только набирает обороты. Впереди еще два насыщенных дня – 21 и 22 ноября.
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