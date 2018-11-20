Гиперзвук, ПВО, РЭБ: Путин поставил задачи российским оружейникам
Около двух тысяч образцов вооружений, в том числе самолеты, танки, беспилотники и комплексы С-400. Все это к середине ноября получила российская армия в рамках гособоронзаказа. Его исполнение обсуждалось в Сочи, где Владимир Путин продолжил серию совещаний о проблемах оборонного комплекса. И, как особо отметил президент, новое российское оружие либо не имеет аналогов за рубежом, либо значительно их превосходит.
Для обсуждения исполнения госпрограммы вооружений Владимир Путин пригласил в резиденцию членов правительства и руководителей крупнейших оборонных предприятий. Многие важные вопросы решаются именно в ходе таких встреч. Обсуждение началось еще до начала заседания. Сегодня вместе с президентом собравшиеся подводят промежуточные итоги.
"К 2021 году доля современного оружия и техники в армии и на флоте должна составить не менее 70%. Такое масштабное переоснащение войск позволит решать весь комплекс современных и перспективных задач, стоящих перед Вооруженными силами Российской Федерации. И, в первую очередь, по сохранению стратегического паритета и надежной защиты России внешних угроз", — отметил Путин.
Только в этом году на создание и серийное производство вооружения и военной техники было выделено почти полтора триллиона рублей. И, как отмечает Верховный главнокомандующий, это позволило обеспечить запланированные темпы переоснащения войск. В рамках гособоронзаказа в войска уже поставлено около двух тысяч основных образцов вооружений и военной техники, самолеты, средства противовоздушной обороны, корабли и танки.
И новое оружие сразу же опробовалось в деле. Воздушно-Космические Силы приняли новые боевые машины Су-35С, Су-30СМ, Су-34, вертолеты Ка-52, Ми-28Н. Летчики принимал участие в маневрах "Восток-2018", в совместных международных учениях.
Военно-Морской Флот России активно осваивает Арктику и проводит, впервые в новейшей истории крупномасштабное военно-морское учение с отработкой задач в составе группировки в восточной части Средиземного моря.
Завершили государственные испытания и приняты в боевой состав Северного флота головной фрегат "Адмирал Горшков", новейший большой десантный корабль "Иван Грен" и головной малый ракетный корабль "Мытищи", оснащенный высокоточным оружием. Черноморский флот полностью освоил эксплуатацию шести современных дизель-электрических подводных лодок с "Калибрами" на борту.
"По большинству тактико-технических характеристик российское вооружение последних поколений превосходит зарубежные аналоги, в гиперзвуковое оружие, средства ПВО, радиоэлектронной борьбы, ряд комплексов сухопутных войск, других систем просто не имеют аналогов в мире. Этот серьезный задел надо последовательно наращивать, как за счет поддержки новейших разработок, так и более оперативного перехода на серийный выпуск перспективного оружия и техники", — подчеркнул глава государства.
Эти слова, скорее всего, адресованы руководителям профильных направлений и министерств — чтобы не сбавляли темп. Так что после совещания им снова будет что обсудить.
"Нам следует детально, тщательно проанализировать проблемы с реализацией заданий гособоронзаказа. Прежде всего, имею в виду несвоевременное исполнение взятых обязательств отдельными предприятиями ВПК. Посмотрим, где здесь причина системного характера, а где речь идет просто об отсутствии дисциплины и нормальной организации производства", — сказал руководитель страны.
Хотя многое делается для того, чтобы гособоронзаказ выполнялся точно в срок. Например, введена практика длительных контрактов — это позволяет предприятиям планировать свое производство на длительный период.
Большая часть таких совещаний у президента проходит, конечно, за закрытыми для прессы дверями, в условиях строжайшей секретности. Потому что именно на них обсуждается создание перспективных систем и комплексов, которым предстоит определять будущее наших Вооруженных сил на годы вперед.
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