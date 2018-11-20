Болгарские заключенные нашли тысячи серебряных монет Османской империи

Заключенные тюрьмы болгарского города Плевен во время сельскохозяйственных работ случайно нашли клад, состоявший из семи тысяч серебряных монет времен Османской империи. Сокровище было зарыто на глубине 30 сантиметров, сообщает Dariknews.

Сотрудники местного исторического музея подтвердили подлинность находки. Историки считают, что клад был зарыт в XIX веке.

Общий вес клада превышает восемь килограммов. По словам одного из сотрудников музея, у монет разная стоимость.

"Скорее всего, их собирали не один год", — заявил археолог Владимир Найденов.

Представители музея не исключают, что рядом с этим кладом может находиться другой, но его пока не нашли.

Состояние денег в настоящий момент изучают нумизматы.