Эдвин Мартон покажет в Москве шоу "Stradivarius"

В пятницу, 30 ноября, знаменитый скрипач и шоумен Эдвин Мартон представит зрителям Московского международного Дома музыки свое шоу "Stradivarius" с участием симфонического оркестра.

Эдвин Мартон – венгерский композитор и скрипач, лауреат премии "Эмми". В 1996 году музыкант стал победителем конкурса скрипачей в Монреале, после чего получил право играть на легендарной скрипке Страдивари конца XVII века, на которой когда-то играл сам Никколо Паганини. За свою карьеру музыкант продал более пяти миллионов альбомов по всему миру и сыграл более тысячи концертов.

Музыка Эдвина Мартона звучит на выступлениях многих выдающихся фигуристов, таких как Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Стефан Ламбьель. Для россиян имя музыканта стало известным в 2008 году, когда вместе с Дмитрием Биланом и Евгением Плющенко он занял первое место на "Евровидении".

"Stradivarius" – яркое шоу, в котором есть буквально все: шедевры мировой классики, фольклор, эстрадные хиты, известные саундтреки из кинофильмов, рок-композиции, лирика, электронная музыка – и все это в оригинальных аранжировках. Специальным гостем музыкального шоу станет Наталья Балахничева – заслуженная артистка России, лауреат международных конкурсов, прима-балерина театра "Кремлевский балет".

Начало шоу Эдвина Мартона – в 19:00, 30 ноября, Светлановский зал ММДМ.