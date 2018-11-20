На кольцевой линии метро в Москве сбой

По техническим причинам временно увеличены интервалы движения поездов по кольцевой линии московского метро. О сбое сообщил Twitter столичной подземки.

На Кольцевой линии (5) по техническим причинам временно увеличены интервалы движения поездов. — Московское метро (@MetroOperativno) 20 ноября 2018 г.

Ранее после сбоя было введено в график движение поездов на Белорусском направлении МЖД, отмечает ТАСС. Сбой был связан с повреждением кабеля на станции "Кунцево-1" во время ремонтных работ.

Кабель обеспечивал движение поездов в автоматическом режиме. После аварии поезда проезжали перегон по специальному режиму, снижая скорость. Это сказалось на увеличении интервала их движения.