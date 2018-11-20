В Питере и Кашире лопнули трубы

Прорыв магистрали в Петербурге повредил две машины, почти в 100 домах ограничено отопление.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе компании "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Отмечается, что прорыв трубопровода произошел в районе дома № 16/13 на Краснопутиловской улице.

Подчеркивается, что аварийные службы локализовали место ЧП и горячее водоснабжение в дома подается в нормальном режиме. Что же касается владельцев автомобилей, залитых кипятком, то ущерб им будет возмещен.

Окончательно устранить аварию планируется к утру 21 ноября.

Похожее ЧП случилось в городе Кашира Московской области. Там, в результате прорыва трубы на улице Металлистов на Каширской ГРЭС был отключен магистральный трубопровод теплоснабжения.

Это привело к нарушению подачи тепла в 155 многоквартирных домов в микрорайоне Кашира-2. В них проживают около 15 тысяч человек. Отсутствие тепла коснулось также 10 социальных объектов города.

Над устранением аварии работает ремонтная бригада ГРЭС в составе шести человек и трех единиц техники.