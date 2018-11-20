Трамп помиловал индеек и оружейную сделку с Саудовской Аравией

Дональд Трамп воспользовался своим президентским правом — "помиловал" двух индеек, которых ему доставили в Белый дом для того, чтобы отметить День благодарения 22 ноября.

Как передает ТАСС, данная церемония прошла в Розовом саду резиденции главы государства. Двух 18-клиограммовых индеек по имени Горошина и Морковка, пять месяцев выращивали в штате Южная Дакота.

Трамп также заявил, что допускает, что саудовский наследный принц Мохаммед бин Салман мог иметь отношение к убийству журналиста Джамаля Хашогги, подчеркнув, что вряд ли мировая общественность узнает все подробности жестокой расправы, сообщает "Интерфакс".

Глава Белого дома отметил, что несмотря на это США сохранят союзнические отношения с Саудовской Аравией, которая была надежным партнером в борьбе американцев против Ирана.

Трамп заявил, что если Вашингтон "по глупости" отменит оборонные сделки с Саудовской Аравией, то это будет только на руку Москве и Пекину. Речь по его словам, идет о 450 миллиардах долларов, которое ближневосточное королевство согласилось инвестировать в США.

ЦРУ представило Трампу отчет, согласно которому жестокое убийство оппозиционного саудовского журналиста 2 октября 2018 года в консульстве страны в Стамбуле было совершено по личному указанию бин Салмана.