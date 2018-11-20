Во Франции законодательно запрещены ложные новости

Национальное собрание Франции, нижняя палата французского парламента, одобрило законопроект о противодействии в

стране распространению ложных новостей.

Как передает ТАСС, данный документ был принят при активной поддержке президентской партии "Республика на марше".

Ее представительница Найма Мутшу во время обсуждения рассказала, что цель законопроекта – предотвратить попытки дестабилизировать ситуацию во Франции, предпринимаемые иностранными государствами, путем распространения фальшивой информации.