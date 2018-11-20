Саакашвили: несмотря на мировую известность, я малоимущий

Бывший президент Грузии Михаил Сааакашвили в эфире телекомпании "Палитраньюс" заявил, что размер его имущества намного меньше, чем у действующих грузинских депутатов, и что счета и недвижимость членов его семьи арестованы.

Саакашвили отметил, что он почти девять лет был президентом, но не имеет ничего. Несмотря на то, что его знает весь мир, у него в десять раз меньше имущества, чем у депутатов парламента Беселии и Сесиашвили.

Экс-президент рассказал, что именно он испытал на себе судебную несправедливость. Счета его бабушки были арестованы, также была арестована квартира его матери.

В 2014 году Главная прокуратура арестовала движимое и недвижимое имущество Михаила Саакашвили и его родственников (супруги, матери, бабушки) за обвинение по растрате государственных средств. В ноябре 2013 года, сразу после инаугурации нового главы государства, Саакашвили уехал из Грузии и до сих пор на родину не возвращался.

В настоящее время экс-президент объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск. Ему предъявляют несколько обвинений, передает РИА Новости.