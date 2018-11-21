Погибший в Шереметьеве мужчина был дебоширом, депортированным из Испании

В Шереметьеве самолет насмерть сбил человека. Данные о трагедии официально подтвердили в аэропорту. Сообщается, что Boeing-737 следовал из Москвы в Афины. Пилоты сообщили о "предположительном столкновении на взлетно-посадочной полосе". Чуть позже сотрудники авиационной безопасности выяснили, с чем — точнее, с кем — столкнулся авиалайнер. По факту ЧП идет проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, передает телеканал "Россия 24".

Личность погибшего установлена: им оказался гражданин Армении, депортированный из Испании. Мужчина летел на родину с пересадкой в России. Он устроил дебош на борту самолета Мадрид — Москва, к борту пришлось вызывать правоохранителей. После того как мужчина покинул лайнер в Москве, его судьба была неизвестна, границу России он не пересекал.