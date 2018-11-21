Лидер группы "На-На" Бари Алибасов женился на актрисе Федосеевой-Шукшиной

Известный советский и российский музыкант, лидер поп-группы "На-На" Бари Алибасов женился на киноактрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной. Свадебная церемония состоялась в Кутузовском отделе московского ЗАГСа.

Романтические отношения между Алибасовым и Федосеевой-Шукшиной начались в 1995 году, затем, после трех лет, они расстались. В 2018 году 71-летний Алибасов и 80-летняя Федосеева-Шукшина решили оформить отношения. Для музыканта это пятый брак, для актрисы – шестой.

Бари Алибасов – заслуженный артист России, музыкант и композитор.

Лидия Федосеева-Шукшина – народная артистка РСФСР, передает РИА Новости. Имеет Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Вторым мужем актрисы был знаменитый советский писатель Василий Шукшин.