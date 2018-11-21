Журналистка Келли при увольнении получит от NBC 30 миллионов долларов

Журналистка Мегин Келли, взявшая интервью у нескольких мировых лидеров, включая российского президента Владимира Путина, увольняется из NBC. В качестве компенсации работодатель выплатит ей более 30 миллионов долларов. Стороны также согласовали ряд нефинансовых вопросов, передает ТАСС.

Согласно контракту, вступившему в силу в середине 2017 года и рассчитанного на три года, Келли должна получить 69 миллионов долларов. Условия расторжения договора предусматривают выплату более 30 миллионов долларов.

Руководство возмущено скандальными высказываниями, которые Келли сделала в прямом эфире. Она коснулась проблемы чрезмерной политкорректности, царящей в США сегодня. Так, подчеркнула Келли, белый американец даже на Хэллоуин не может загримироваться в черного (так называемая маска blackface) и не вызвать критики. Это привело к тому, что 47-летнюю журналистку обвинили в расизме. Ей пришлось извиниться за свои слова, но это не предотвратило ее увольнения.

Келли дважды брала интервью у Владимира Путина – в июне 2017 года и в марте 2018 года.