Норильский аэропорт закрыли из-за сильной метели

Аэропорт Норильска закрыт из-за метели. Основная воздушная гавань Красноярского края прекратила принимать и отправлять самолеты. Задержаны несколько рейсов. В частности, из Новосибирска и Москвы.

Людей из аэропорта вывозят на вездеходах. По решению ГИБДД на автодорогах в городе перекрыли движение, в том числе на федеральной трассе Дудинка — Алыкель.

Продолжает действовать штормовое предупреждение. Видимость — нулевая. Скорость ветра достигает 24 метров в секунду, передает телеканал "Россия 24". По прогнозам синоптиков, непогода сохранится до четверга, 22 ноября.