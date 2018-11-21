"Крымский мост": я буду на месте всегда

Утверждение властей Украины о проседании Крымского моста — очередной миф. Об этом говорится в сообщении инфоцентра "Крымский мост" в Facebook.

Ранее ряд СМИ, со ссылкой на украинское министерство по вопросам "временно оккупированных территорий", сообщили о якобы начавшемся проседании Крымского моста.

"Опасные участки" украинское министерство обнаружило в районе острова Тузла .По информации ведомства, арка железнодорожного моста в центре поднимается со скоростью до 30 мм в год, а автомобильная — проседает (32 мм в год).

В ходе строительства Крымского моста украинские СМИ не раз публиковали ложные сообщения о самом транспортном переходе через Керченский пролив.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Движение автомобилей планировалось запустить в декабре 2018 года, однако работы удалось завершить с опережением.

15 мая президент России Владимир Путин лично открыл автомобильную часть моста, движение автомобилей началось 16 мая. Как ожидается, движение поездов по железнодорожной части моста начнется в декабре 2019 года.