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21 ноября 201809:15

"Крымский мост": я буду на месте всегда

Global Look Press

Утверждение властей Украины о проседании Крымского моста — очередной миф. Об этом говорится в сообщении инфоцентра "Крымский мост" в Facebook.

Ранее ряд СМИ, со ссылкой на украинское министерство по вопросам "временно оккупированных территорий", сообщили о якобы начавшемся проседании Крымского моста.

"Опасные участки" украинское министерство обнаружило в районе острова Тузла .По информации ведомства, арка железнодорожного моста в центре поднимается со скоростью до 30 мм в год, а автомобильная — проседает (32 мм в год).

В ходе строительства Крымского моста украинские СМИ не раз публиковали ложные сообщения о самом транспортном переходе через Керченский пролив.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Движение автомобилей планировалось запустить в декабре 2018 года, однако работы удалось завершить с опережением.

15 мая президент России Владимир Путин лично открыл автомобильную часть моста, движение автомобилей началось 16 мая. Как ожидается, движение поездов по железнодорожной части моста начнется в декабре 2019 года.

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